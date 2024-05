Ristoratrice morta: Lucarelli, 'non indotto nessuno al suicidio'

"Nessuno ha indotto nessuno al suicidio. La recensione era falsa. La stampa ha mentito due volte: dando una notizia falsa sulla recensione e dando una notizia falsa sui responsabili di una morte. Una storia squallida e meschina che racconta bene il sistema". Lo scrive su Twitter Selvaggia Lucarelli, che con il fidanzato Lorenzo Biagiarelli mise in dubbio per prima la recensione postata dalla ristoratrice Giovanna Pedretti, commentando la richiesta di archiviazione della Procura di Lodi dell'indagine per istigazione o aiuto al suicidio.



