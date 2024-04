Tangenti su una variante urbanistica, nove arresti tra cui l'ex geometra di Berlusconi

Otto imprenditori e un funzionario comunale sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Monza, con le accuse, a vario titolo, di concorso in corruzione, emissione di fatture per operazioni inesistenti e frode fiscale. I finanzieri hanno sequestrato agli indagati 243mila euro e altri 700mila a 7 società a loro riconducibili. Secondo le indagini, il dipendente comunale avrebbe inserito nella variante del nuovo Piano di governo del territorio di Usmate Velate (Monza) una modifica per trasformare aree da agricole a edificabili e in cambio avrebbe percepito tangenti pagate con l'emissione di fatture false.

C'è anche Francesco Calogero Magnano, noto come l'ex geometra di fiducia di Silvio Berlusconi, tra gli 8 imprenditori arrestati dalla Guardia di Finanza di Monza, con l'accusa di aver preso parte a un "sistema corruttivo" ricostruito dalla Procura, per ottenere varianti al Piano di Governo del Territorio del Comune di Usmate Velate (Monza). Magnano, già in passato coinvolto in vicende giudiziarie, è ora ai domiciliari. La GdF ha arrestato anche Antonio Colombo, funzionario dell'ufficio tecnico comunale. Sarebbe stato lui, secondo l'inchiesta, a favorire i cambi di destinazione d'uso di alcune aree nel Pgt di Usmate, in cambio di denaro. Per gli arrestati le accuse, a vario titolo, sono di concorso in corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, emissione di fatture per operazioni inesistenti e frode fiscale.

Sono state calcolate in 200 mila euro le tangenti che secondo le indagini della GdF e della Procura di Monza il funzionario comunale di Usmate Velate (Monza) arrestato oggi con alcuni imprenditori avrebbe percepito dal 2022. L'uomo avrebbe ricevuto il denaro per mettere a punto varianti al Piano di Governo del Territorio di Usmate con l'obiettivo di far lievitare il valore di aree agricole trasformandole in edificabili e produttive.

Per pagare il funzionario comunale gli imprenditori indagati utilizzavano una società che era stata, di fatto, creata ad hoc, verso la quale emettevano fatture per operazioni inesistenti. Gli arrestati (3 in carcere e 6 ai domiciliari), come ha spiegato il procuratore di Monza, Claudio Gittardi, hanno creato un "articolato sistema corruttivo, concepito attraverso e a beneficio" del funzionario pubblico. Oltre agli arresti i finanzieri hanno eseguito perquisizioni nelle province di Monza, Lecco, Bergamo e Brescia.



