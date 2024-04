Nonni e nipoti insieme in Vaticano con il Papa, ci sono anche Lino Banfi e Al Bano

Incontro in Vaticano di nonni e nipoti con Papa Francesco, ci sono anche Lino Banfi e Al Bano



Lino Banfi ha ricordato: "Io non vedevo l'ora di andare in pensione per il riposo della casa. Il riposo della casa sì, ma la casa di riposo no", ha sottolineato l'attore accolto da un applauso dei pellegrini presenti nell'Aula Nervi. Poi ha chiesto a nonni e nipoti di pregare per la pace come chiede Papa Francesco, "l'abuelo del mundo, il nonno del mondo".



E' poi intervenuto Al Bano che, prima di cantare, ha sottolineato che "tra nipoti e nonni c'è la vita. La vecchiaia, che bel nome, la vecchiaia... In fondo noi siamo diversamente giovani. Auguriamo ai giovani di diventare vecchi come noi".

Anche Al Bano ha parlato di pace: "La guerra crea morte, mentre la pace sviluppa vita e progresso".



Il Papa: 'Io nonno ho imparato la fede da mia nonna'

"L'amore ci rende migliori. Lo mostrate anche voi, che vi migliorate a vicenda volendovi bene. E ve lo dico da 'nonno', col desiderio di condividere la fede sempre giovane che unisce tutte le generazioni. Anch'io l'ho ricevuta da mia nonna, dalla quale per prima ho imparato a conoscere Gesù, che ci ama, che non ci lascia mai soli, e che ci sprona a farci anche noi vicini gli uni agli altri e a non escludere mai nessuno. Io ricordo ancora oggi le prime preghiere che mi ha insegnato la nonna", ha detto il Papa nell'incontro in Vaticano con nonni e nipoti.

