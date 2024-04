Sequestrati 150 chili di cocaina a Ravenna

Circa 150 chili di cocaina sono stati sequestrati da Polizia e Guardia di Finanza su una nave in attesa in rada davanti al porto di Ravenna. Il valore della droga recuperata, è stato stimato in oltre cinque milioni di euro all'ingrosso e circa 25 milioni di euro al dettaglio alla luce delle dosi ricavabili: 310.000. L'operazione congiunta è scattata mercoledì mattina nel corso di indagini coordinate dal Pm Raffaele Belvederi della Procura di Ravenna.

La nave - un cargo battente bandiera delle Isole Marshall - era salpato da Santos (Brasile) a fine febbraio scorso per fare rotta verso il nord Europa prima di giungere nella notte tra martedì e mercoledì nella città romagnola per scaricare fertilizzanti. In particolare, l'ispezione è stata approfondita grazie al contributo dei sommozzatori del reparto operativo aeronavale di Rimini della Finanza i quali hanno scandagliato la parte immersa dello scafo rivenendo a 9 metri circa sotto la linea di galleggiamento, dopo diverse ore di attività e nonostante le difficoltà legate alle pessime condizioni meteo-marine, diversi involucri nascosti all'interno delle condotte delle prese a mare e ritenuti estranei alle dotazioni della nave.

Gli operatori li hanno estratti affidandoli agli investigatori dell'Antidroga della squadra Mobile e del nucleo di Polizia Economico - Finanziaria: 139 panetti contenenti cocaina purissima protetti da un confezionamento impermeabile.

L'operazione, che ha visto pure l'intervento di unità cinofile a terra, è stata stata svolta in raccordo con la direzione centrale per i servizi antidroga e del servizio centrale operativo della polizia di Stato di Roma.



