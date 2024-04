AccadeOggi

Questi i principali avvenimenti per domenica 21 aprile 2024

BASILICATA - Elezioni Regionali, urne aperte dalle 7 alle 23 e lunedì 22 dalle 7 alle 15

ROMA - ministero dell'Interno, dalle 8 alle 20 (e lunedì dalle 8 alle 16) deposito dei simboli per le elezioni Europee

NAPOLI - Teatro di Corte - Palazzo Reale ore 9.30 'Repubblica delle Idee', il festival del quotidiano la Repubblica, con il leader del M5s Conte, la presidente di Azione Carfagna, il sindaco di Napoli Manfredi, lex presidente del Consiglio Prodi, i magistrati Gratteri e De Lucia ed il premio Nobel per la Fisica Parisi

FIRENZE - Teatro della Pergola, via della Pergola 32 ore 10.00 Italia Viva, assemblea nazionale con Renzi ROMA - Via Sant'Andrea delle Fratte, 16 ore 10.30 Pd, riunione della Direzione per l'approvazione delle liste per le Europee

BUSTO ARSIZIO (VA) - Malpensa Fiere ore 10.00 Federcarni, 'Carne o carne coltivata nei nostri piatti? Dialogo tra ricerca scientifica Europa e politica', con il ministro dell'Agricoltura Lollobrigid (videomessaggio)

HANNOVER - Ue, discorso della presidente della Commissione europea von der Leyen alla cerimonia di apertura della Messe 2024

MALDIVE - Elezioni parlamentari

SRI LANKA - Quinto anniversario degli attentati suicidi della domenica di Pasqua compiuti dai jihadisti che hanno provocato 279 morti

VITORIA (SPAGNA) - Elezioni regionali nel Paese basco

CITTA' DEL VATICANO - Piazza San Pietro ore 12:00 Il Papa recita il Regina Caeli

SHANGHAI - Circuito di Shanghai ore 9.00 Formula 1, Gran Premio di Cina, gara

LIEGI - Ciclismo, Liegi-Bastogne-Liegi

REGGIO EMILIA - Stadio Mapei ore 12.30 Serie A, Sassuolo-Lecce, 33/ma giornata

TORINO - Stadio Olimpico Grande Torino ore 15.00 Serie A, Torino-Frosinone, 33/ma giornata

SALERNO - Stadio Arechi ore 18.00 Serie A, Salernitana-Fiorentina, 33/ma giornata

MONZA - Stadio Brianteo ore 20.45 Serie A, Monza-Atalanta, 33/ma giornata

Riproduzione riservata © Copyright ANSA