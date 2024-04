AccadeOggi

Questi i principali avvenimenti per lunedì 15 aprile 2024

ROMA - Palazzo Chigi ore 18.00 Consiglio dei ministri

ROMA - Hotel Shangri-La ore 9.00 "Il futuro dell'agricoltura in Europa: la visione del Ppe", conferenza con il ministro degli Esteri Tajani ed esponenti del Gruppo Ppe di nazionalità straniera

ROMA - Palazzo Giustiniani ore 12.30 Cerimonia premi Fondazione Leonardo, con il presidente del Senato La Russa, il ministro degli Esteri Tajani, il ministro delle Imprese Urso ed il presidente della Holding Dompé farmaceutici, Sergio Dompè

ROMA - Camera, sala della Regina ore 16.00 "Poesia a braccio: “improvvisamente” arte e tradizione. Un patrimonio culturale dell’entroterra italiano da custodire e valorizzare", con il ministro della Cultura Sangiuliano, il Questore della Camera dei deputati Trancassini e il presidente della Commissione cultura, Mollicone

VIBO VALENTIA - Sede Movimento 5 Stelle ore 11.00 Il presidente del M5S Conte partecipa ad un incontro a sostegno del candidato sindaco della coalizione progressista, Romeo. Alle 18.00 alla Biblioteca comunale, il candidato alle elezioni europee del movimento, Tridico interviene ad un convegno sul welfare

MESSINA - Torre Faro ore 16.30 Il presidente del M5S Conte incontra i cittadini per ribadire il NO al Ponte

ROMA - Senato, sala Koch ore 18.00 "Difesa europea: il nostro futuro", convegno su iniziativa del presidente dei senatori di Forza Italia, Gasparri in collaborazione con la Fondazione "Italia Protagonista"

MILANO - Circolo De Amicis, via De Amicis 17 ore 19.00 "Giacomo Matteotti. L'Italia migliore", presentazione del libro di Federico Fornaro, con la segretaria del Pd Schlein e l'ex vicesegretario del Psi, Spini

ROMA - Camera, Aula ore 10.00 Discussione generale dl Pnrr (possibile fiducia)

ROMA - Camera, commissione Giustizia ore 15.00 Termine emendamenti al ddl Nordio

FRANCOFORTE - La Bce pubblica il sondaggio degli analisti monetari

BRUXELLES - Ue, produzione industriale di febbraio

NEW YORK - Usa, vendite al dettaglio

PAVIA - Università di Pavia, via Aselli 23 ore 9.00 'Il nucleare italiano nella sfida al cambiamento climatico', convegno con il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin, il

ministro delle Infrastrutture Salvini (mattino) ed il ministro del Made in Italy, Urso

ROMA - Palazzo Piacentini ore 11.00 "Lo specchio dell'eccellenza italiana", inaugurazione della mostra di Altagamma in occasione della prima Giornata Nazionale del Made in Italy, con il ministro delle Imprese Urso ed il presidente di Altagamma, Lunelli

ROMA - Sede nazionale Uil, via Locullo 6 ore 11.30 Conferenza stampa dei segretari di Cgil e Uil, Landini e Bombardieri su manifestazione nazionale del 20 aprile

MILANO - Piazza Belgioioso, 1 ore 11.30 Intesa Sanpaolo, conferenza stampa di presentazione del Rapporto Annuale Economia e Finanza dei distretti industriali 'Le sfide green e digitale', con De Felice e Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo

MILANO - Università degli Studi, via Festa del Perdono, 7 ore 14.30 'Interni 70 Cross Vision', conferenza stampa con il sindaco di Milano, Sala, Vattani commissario generale per l’Italia Expo 2025 Osaka, Satoshi Suzuki ambasciatore del Giappone in Italia, Franzini rettore, Anelli, Porro a.d. del Gruppo Mondadori, Longo, direttore Audi Italia e Bojardi direttore Interni

TEL AVIV – Sviluppi dell’attacco iraniano a Israele

NEW YORK - Inizia il processo a Trump per presunti pagamenti segreti all'ex pornostar Stormy Daniels

BRUXELLES – Ue, riunione informale dei ministri dell'energia (fino al 16 aprile)

PARIGI - 5° anniversario dell'incendio della cattedrale Notre-Dame de Paris

NEW YORK - Riunione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu sullo Yemen

WASHINGTON – Il presidente Biden riceve il primo ministro iracheno Chia al-Soudani e il primo ministro ceco Fiala

FIUMICINO (ROMA) - Aeroporto Leonardo da Vinci ore 11.00 Conferenza stampa sull'arrivo di 97 rifugiati dal Corno d'Africa con i corridoi umanitari, con il presidente della Comunità di Sant'Egidio, Impagliazzo e rappresentanti dei Ministeri dell'Interno e degli Esteri

LAMEZIA TERME (CZ) - Teatro Costabile ore 19.00 Il Generale Vannacci presenta il libro "Il mondo al contrario", iniziativa promossa dal Comitato culturale che si ispira al titolo del volume scritto dal generale

FIRENZE - Abbazia di San Miniato al Monte ore 11.00 Funerali di Roberto Cavalli

FIRENZE - Stadio Franchi ore 18.30 Serie A, Fiorentina-Genoa, 32/a giornata

BERGAMO - Gewiss Stadium ore 20.45 Serie A, Atalanta-Verona, 32/a giornata

