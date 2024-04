Trenta chili di cocaina in un tir, maxi sequestro in Sardegna

Era occultato su di un bancale rinvenuto a bordo di un autoarticolato proveniente dal porto di Livorno e appartenente ad una ditta di trasporti cagliaritana, il carico di droga intercettato dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Cagliari e della Polizia Stradale, giovedì scorso, sulla Statale 131, a circa 20 chilometri da Cagliari. I poliziotti hanno trovato30 chilogrammi di cocaina che che, immessa sul mercato sardo, avrebbe fruttato almeno tre milioni di euro.

Il conducente del tir, che aveva caricato il pallet in Lombardia, è risultato essere estraneo al trasporto dello stupefacente e sono in corso le indagini per risalire ai trafficanti.

Il mezzo pesante era stato fermato per un controllo dalla Polstrada che ha rilevato un'anomalia su un documento. Sul pallet, infatti, erano stati infatti collocati alcuni oggetti non figuranti nella bolla di carico, che aveva delle irregolarità amministrative. Esternamente si potevano notare solo ricambi d'auto avvolti da cellophane, ma una volta aperto nel bancale, oltre a sportelli e sedili di autovettura, gli agenti hanno trovato due scatoloni contenenti trenta involucri con un chilo di cocaina in ciscusno.



