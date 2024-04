Ragazzo accoltellato da un coetaneo in una scuola a Trieste

Un minorenne è rimasto ferito al culmine di una lite avvenuta all'interno di un centro di formazione professionale in via dell'Istria a Trieste. Il giovane sarebbe stato aggredito con un coltello da un coetaneo per motivi ora al vaglio della polizia.

Il ragazzo avrebbe riportato ferite non gravi alla nuca e alla spalla e sarebbe stato ricoverato all'ospedale.

La polizia sta indagando per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'episodio, nel quale, secondo una prima ricostruzione, non sarebbero rimaste coinvolte altre persone.

L'aggressore sarà denunciato alla Procura per i Minorenni.





