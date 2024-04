"Il pompiere paura non ne ha", l'omaggio dei bimbi di Camugnano

"Il pompiere paura non ne ha", "portiamo il soccorso a chi ci chiede aiuto, un giorno senza rischio per noi è non vissuto", "Il pompiere paura non ne ha".

La canzone dedicata ai pompieri è intonata dai bimbi delle scuole di Camugnano, il piccolo comune dell'Appennino bolognese affacciato sul lago di Suviana e che vive intorno alla centrale idroelettrica di Bargi teatro del disastro.

Disegni, striscioni, fiori di carta con messaggi di vicinanza per le famiglie delle sette vittime e dei lavoratori feriti in seguito all'esplosione, alcuni dei quali della zona. Il video in particolare è stato registrato per essere un omaggio ai vigili del fuoco che in questi giorni sono stati impegnati in operazioni complesse per il recupero dei dispersi. "I nostri pensieri sono rivolti a chi non c'è più e a chi è rimasto ferito e ai cari che ora piangono per loro... I nostri cuori volano accanto a voi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA