Tre giorni di iniziative a piazza del Popolo per Festa Polizia

Inizia domani a Roma in Piazza del Popolo, la tre giorni della Polizia di Stato in occasione del 172/o anniversario della sua costituzione. Stand informativi e conferenze con esperti coinvolgeranno la cittadinanza su varie tematiche della legalità e sui valori che animano la missione della Polizia di Stato.

Nel 'Villaggio della legalità' si potranno conoscere da vicino le specialità: Polizia Postale, Polizia stradale, Polizia ferroviaria, Polizia scientifica, cinofili, artificieri, atleti del Gruppo sportivo delle Fiamme Oro, la Banda, la Fanfara.

Saranno mostrati anche mezzi e strumenti in uso ai vari Reparti della Polizia di Stato.

Nei tre giorni, dalle 9 alle 11 i medici della Polizia di Stato eseguiranno gratuitamente i prelievi per gli esami ematici di routine e dalle 13 alle 18 sarà possibile sottoporsi, sempre gratuitamente, a visite cardiologiche con elettrocardiogramma.





