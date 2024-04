Uccisa vicino ad Aosta, sospettato era ricercato in Francia

È ricercato dalla fine di marzo per "violazione del controllo giudiziario" il giovane di nazionalità italiana, di 21 anni, incensurato, che è sospettato dell'omicidio della sua compagna in Valle d'Aosta. Lo ha comunicato il procuratore di Grenoble, Eric Vaillant, precisando che il giovane "è ricercato in Francia e in Italia". Anche la Procura di Grenoble ha aperto un'indagine per l'omicidio della ragazza trovata morta la cui vittima è di nazionalità francese.





