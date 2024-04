La Cassazione ha ribadito l'assoluzione dello psicoterapeuta Claudio Foti dichiarando inammissibili i ricorsi. Dunque diventa definitiva l'assoluzione dello psicoterapeuta, che era stato coinvolto nella vicenda degli affidi, dal reato di abuso d'ufficio, con la formula "per non avere commesso il fatto", e da quello di lesioni gravi, "perché il fatto non sussiste".





