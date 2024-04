++ Uccisa vicino ad Aosta, ricerche sospettato in Francia ++

Gli inquirenti stanno cercando in Francia il giovane che è stato visto assieme alla donna trovata morta nei giorni scorsi in una chiesetta diroccata sopra La Salle, in Valle d'Aosta. Le ricerche - secondo quanto appreso dall'ANSA - sono concentrate nella zona di Grenoble. Sospettato di aver ucciso la ventiduenne (secondo i media francesi residente nella cittadina di Saint-Priest, nella cintura di Lione), il ragazzo è nato in Italia ed è di origini egiziane ma vive nella regione di Grenoble.



