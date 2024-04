Scritte no vax sui muri della Fiera di Padova

Scritte no-vax con vernice rossa sono comparse stamani sui muri della sede di Smact Competence Center, contigua alla Fiera di Padova. Lo rende noto lo stesso ente fieristico, che esprime "profondo rammarico e condanna nei confronti di un gesto sconsiderato e privo di senso, che prende di mira una realtà da anni al servizio delle imprese del territorio".

A questo, prosegue la nota "si aggiunge il danno economico, con la prospettiva di dover far fronte ad un'ingente spesa per il ripristino della facciata della sede, e a difficoltà organizzative per riparare al danno in tempo per l'avvio delle manifestazioni previste in questi giorni. Fiera di Padova e Smact si augurano che siano presto identificati i responsabili dell'atto vandalico, che nulla ha a che fare con la libertà di critica e con un serio dibattito democratico", conclude.



