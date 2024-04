'Regolamentare deroghe scolastiche', ma Aula boccia mozione Lega

A sorpresa il Consiglio regionale della Lombardia ha bocciato una mozione presentata dalla Lega che chiedeva alla giunta di attivarsi con il governo "per garantire che la normativa statale provveda a regolamentare il tema delle deroghe scolastiche" anche "al fine di evitare una possibile proliferazione di interruzioni dell'attività didattica" e che "possano esserci discriminazioni rispetto a tutte le confessioni religiose, prevedendo altresì l'introduzione di adeguati strumenti di monitoraggio in capo alle Regioni". Il testo arrivava in Aula dopo le polemiche delle ultime settimane partite dall'intenzione di una scuola di Pioltello, l'istituto Iqbal Masih, di chiudere il 10 aprile, il giorno di fine Ramadan.

Con il voto segreto e con 34 consiglieri contrari l'Aula a maggioranza centrodestra ha però respinto la mozione, firmata dal leghista Davide Caparini.



