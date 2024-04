Regeni, la terza udienza. Schlein: "Processo importante per la nostra Repubblica"

E' in programma la terza udienza del processo a carico di quattro 007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. Previsto l'ascolto di alcuni testi tra cui il padre del ricercatore, Claudio, e alcuni suoi amici. All'esterno della cittadella giudiziaria per mostrare vicinanza ai genitori anche la segretaria del Pd, Elly Schlein. "Ancora una volta siamo qui al fianco alla famiglia Regeni.



Questo è un processo importantissimo ed è una questione che riguarda la nostra Repubblica e non solo una singola famiglia. Non dobbiamo dimenticare che questo processo ha incontrato enormi ostacoli anche per i rapporti con l'Egitto", ha affermato la segretaria del Pd.

"Sul caso Regeni non rinunciamo alla ricerca della verità. Speriamo di risolvere la vicenda. Stiamo operando con il governo egiziano attraverso la 'moral suasion'. Con Zaki siamo riusciti a farlo tornare in Italia, speriamo di avere risultati positivi anche sulla vicenda Regeni", afferma il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ospite di 'Start', su SkyTg24.



