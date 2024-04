Dottoressa aggredita da pazienti nel pronto soccorso di Foggia

Una dottoressa sabato scorso è stata aggredita per due volte, da due pazienti, mentre era in servizio nel pronto soccorso del policlinico di Foggia, nel turno notturno. Lo comunica lo stesso ospedale in una nota. "Una dottoressa in servizio nel turno di notte - ricostruisce Paola Caporaletti, direttore del pronto soccorso - è stata aggredita fisicamente da un paziente in stato di agitazione che ha persino ricevuto supporto dalla moglie. La dottoressa nella sua dichiarazione ha ricostruito quanto accaduto. Il paziente le ha dato un pugno in pieno volto causandole varie contusioni e la rottura degli occhiali: la prognosi, al momento, è di dieci giorni. Sul posto sono anche intervenute le forze dell'ordine.

La sanitaria poco prima aveva subito un'aggressione da parte di un altro paziente".

"Esprimo vicinanza e solidarietà - dice il direttore generale del policlinico, Giuseppe Pasqualone - alla dottoressa vittima di un'aggressione mentre prestava servizio nel pronto soccorso.

Eventuali disagi non possono giustificare atti di violenza verbale e fisica. Ricordiamo che in caso di lesioni, anche lievi, ora si può procedere d'ufficio, indipendentemente dalla volontà della vittima di sporgere querela".



