Clan albanese portava droga in Italia dalla Germania, 13 arresti

È in corso di esecuzione una vasta operazione antidroga del Servizio Centrale Operativo e della Squadra Mobile di Bologna, coordinata dalla Dda di Bologna, che coinvolge un sodalizio albanese specializzato nella importazione di notevoli quantitativi di cocaina dalla Germania. Tredici i provvedimenti restrittivi eseguiti e ventidue complessivamente le persone indagate. Alcuni arresti sono stati operati anche in Albania e Germania, con la collaborazione delle rispettive Polizie e cinque persone sono state catturate in flagranza di reato. Sequestrati 26,5 kg di cocaina e 11 kg di marjuana .

Nel corso delle indagini effettuate in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e l'Ufficio dell'Esperto per la Sicurezza a Tirana della Direzione Centrale della Polizia Criminale, il Dipartimento della Polizia Criminale (Direzione Investigativa CO e Fast Albania) e l'Ufficio Centrale Nazionale Interpol di Tirana della Polizia di Stato albanese, è stato accertato che i corrieri albanesi, per conto dell'organizzazione, smistavano su tutto il territorio nazionale, settimanalmente, svariati chili di cocaina a numerosi acquirenti, loro connazionali. L'organizzazione albanese era, inoltre, in grado di rifornirsi di notevoli quantitativi di marjuana.

Sono stati monitorati numerosi viaggi dei corrieri albanesi dalla Germania sino in Italia.



