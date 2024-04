Cesare Battisti chiese un permesso, i giudici rigettano

Il tribunale di Sorveglianza di Bologna, su parere conforme della Procura generale, ha respinto un reclamo di Cesare Battisti su una richiesta di permesso risalente al periodo in cui è stato detenuto nel carcere di Parma. Da fine 2023 l'ex leader dei Pac è stato trasferito nell'istituto penitenziario di Massa.

La richiesta di Battisti, risalente a mesi fa, venne respinta dal giudice di sorveglianza e, prima di Pasqua, il suo successivo reclamo è stato discusso in udienza davanti al collegio della Sorveglianza (competenti sui detenuti del distretto emiliano-romagnolo), che ha rigettato. Battisti è condannato all'ergastolo per quattro omicidi e altri fatti di sangue commessi negli anni di piombo. A lungo latitante fino al suo arresto in Bolivia nel 2019, dal 2022 non è più un detenuto in alta sicurezza, ma è stato "declassificato".



