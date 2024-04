Aggredito a 10 anni da una baby gang, salvato dalla sorella

Stava giocando a nascondino con gli amichetti quando è stato avvicinato da 5 ragazzini che lo avrebbero trascinato sotto la stazione della metro e minacciato.

A salvare il bimbo di 10 anni la sorella più grande che, gridando aiuto, ha messo in fuga la baby gang. La notizia è stata pubblicata oggi sul Messaggero.

L'episodio è accaduto domenica scorsa intorno alle 16 in piazza dei Mirti, a Centocelle, alla periferia est della Capitale. I genitori erano a pochi metri dai figli.

"Mio figlio è sconvolto, non si è ancora ripreso dallo choc" ha raccontato al quotidiano il papà del bambino che nei prossimi giorni dovrebbe presentare denuncia alle forze dell'ordine.





