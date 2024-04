AccadeOggi

Questi i principali avvenimenti per il 10 aprile 2024

ROMA - Camera, Aula ore 15.00 Question time; alle 16 commemorazione della strage della Moby Prince

ROMA - Camera, commissione Bilancio ore 14.00 Esame del decreto Pnrr

ROMA - Palazzo Chigi, Sala Stampa ore 12.00 Presentazione dell'iniziativa in favore delle Comunità educanti delle aree ad alta criminalità e povertà educativa, promossa dal Comitato di indirizzo strategico del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile

ROMA - ministero dell'Economia, asta Bot annuali per 8 miliardi

ROMA - ministero delle Imprese, via Molise ore 11.00 Cerimonia di emissione e annullo del francobollo dedicato a Giovanni Gentile con i ministri delle Imprese Urso e della Cultura Sangiuliano

TORINO - Via Plava, 80 ore 9.00 Stellantis, l'Ad Tavares incontra i sindacati; alle 12.45 inaugura il nuovo impianto per la produzione di trasmissioni elettrificate per veicoli ibridi e Phev

BRUXELLES - Parlamento europeo, votazioni sul Patto su asilo e migrazione; discorso del re belga Filippo in occasione della presidenza belga dell'Ue

DELPHI (GRECIA) - Discorso in videoconferenza del presidente ucraino Zelenskyj al Forum economico

LONDRA - Manifestazione a sostegno di Julian Assange FOTO

ROMA - Piazza del Popolo ore 11.00 Anniversario della fondazione della Polizia con il ministro dell'Interno Piantedosi e il presidente della Camera Fontana

MONTECARLO - Tennis, torneo Atp 1000 di Montecarlo FOTO

PARIGI - Stadio Parco dei Principi ore 21.00 Champions League, Psg-Barcellona, andata dei quarti

MADRID - Stadio Civitas Metropolitano ore 21.00 Champions League, Altetico Madrid-Borussia Dortmund, andata dei quarti

