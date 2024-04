Ubriaco investe e uccide una donna di 91 anni sulle strisce 

Travolta e uccisa da un ubriaco mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali vicino a casa. È così che una donna di 91 anni è morta domenica pomeriggio in via Bellini ad Alseno, un piccolo comune sulla via Emilia tra Piacenza e Parma. La donna, che si chiamava Fiorenza Pelasgi, è morta sul colpo, a pochi passi dalla sua abitazione. La dinamica esatta la stanno ancora ricostruendo i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Fiorenzuola, che sono rimasti a lungo sul luogo con le pattuglie per effettuare con precisione i rilievi.

Tuttavia la vicenda sarebbe già abbastanza chiara. L'anziana, intorno alle 17, stava attraversando a piedi l'incrocio di via Bellini dove ci sono le strisce pedonali. All'improvviso è sopraggiunto un furgone Citroen guidato da un uomo di 50 anni che l'ha centrata in pieno scaraventandola a parecchi metri di distanza. Un impatto che ovviamente non le ha lasciato scampo: sul posto il 118 ha inviato un'ambulanza e l'automedica di Fidenza, ma ogni tentativo di rianimare la 91enne, davanti agli sguardi increduli dei residenti, si è rivelato vano.

I carabinieri hanno subito sottoposto al test dell'etilometro il conducente del furgone, ed è risultato positivo con una valore superiore a un grammo per litro di sangue: per lui è scattata la denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza e anche la segnalazione alla Procura di Piacenza per omicidio stradale. Il furgone è stato posto sotto sequestro e nelle prossime ore la parola passerà al medico legale di Pavia per accertare le lesioni che hanno ucciso l'anziana. È l'ennesimo caso di una lunga striscia di sangue che dal 2024 sta interessando le strade italiane: nel 2024 (secondo i dati Asaps aggiornati a domenica 7 aprile) sono stati 113 i pedoni travolti e uccisi, 13 dei quali in Emilia-Romagna, una delle regioni più colpite.

