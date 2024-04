Salvini: 'Con nuovo Codice Strada via la patente a chi si droga'

"Mi auguro che il Parlamento approvi in via definitiva il nuovo Codice della Strada, dopo il via libera della Camera. Nel regolamento precedente, chi veniva trovato alla guida sotto effetto di stupefacenti poteva sfangarla sostenendo di non avere alterazioni psicologiche". Lo scrive sui social il ministro dei trasporti Matteo Salvini a commento di un articolo sull'incidente in Puglia, dove un Suv ha travolto due carabinieri in servizio uccidendoli, secondo cui la conducente sarebbe risultata positiva al test sulla droga.

"Con il nuovo testo, se vieni beccato riconsegni la patente. Stop. Non si scherza con la vita" aggiunge Salvini.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA