Incidente tra auto e camion a Teramo, morto un uomo

Un uomo di 58 anni è morto in seguito ad un incidente stradale tra un'automobile e un camion avvenuto a Teramo, sulla strada statale 80, in località Piano della Lenta. L'auto su cui viaggiava l'uomo, riportano i media locali, si è scontrata frontalmente con un tir. Mentre sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine, al momento non è chiaro se all'origine dell'incidente vi sia stato un sorpasso azzardato o un malore del 58enne. Inutile il tempestivo intervento del 118: il personale sanitario ha solo potuto constatare il decesso dell'uomo.



