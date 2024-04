Migliorano le condizioni di Gianni Petrucci, il presidente della Federbasket ed ex presidente del Coni coinvolto nei giorni scorsi in un incidente stradale a Valmontone, vicino Roma. Lo si apprende dall'ospedale San Camillo.

Petrucci è stato trasferito oggi in reparto dalla rianimazione.



