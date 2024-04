Euro falsi in Italia e all'estero, maxi blitz dei carabinieri

Sin dalle prime ore di questa mattina, i carabinieri del comando antifalsificazione monetaria stanno eseguendo a Napoli, in altre località italiane e in Francia, un'ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di decine di persone gravemente indiziate, a vario titolo, di vendita di valuta in euro contraffatta in Italia ed all'estero.

A tredici indagati viene contestato il reato di associazione per delinquere. Nel corso delle indagini è emerso il profilo della finalità di agevolazione del clan camorristico "Mazzarella". Nell'operazione sono impegnati oltre 300 carabinieri.

I dettagli dell''operazione saranno resi noti durante la conferenza stampa presieduta dal procuratore Nicola Gratteri che avrà inizio alle 10,30 odierne negli uffici della procura della Repubblica di Napoli.



