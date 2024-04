"Lo slogan della manifestazione di Milano resterà. Non è solo 'cessate il fuoco', ma lo chiediamo 'ovunque'. È importante evidenziarlo". Così il presidente dell'Anpi, Gianfranco Pagliarulo, rispondendo ad una domanda sulla polemica per il claim della manifestazione per il 25 aprile a Milano che è "Cessate il fuoco ovunque".



