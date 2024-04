Terremoto di magnitudo 2.3 nel Pordenonese

Continua lo sciame sismico cominciato alcuni giorni fa tra Pordenone e Udine: stamani una scossa di magnitudo 2.3 Richter è stata registrata a 5 chilometri a NordEst di Tramonti di Sopra (Pordenone), in Val Tramontina e in alcune zone della Carnia, alle 5:27. La scossa si è verificata a una profondità di 9 chilometri, come ha indicato l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Il 27 marzo scorso tra il monte Rest e il confine con il comune di Socchieve si era verificata la prima forte scossa di 4.1 Richter, cui ne è seguita un'altra di 3.4 due giorni fa.

Nell'intervallo tra questi terremoti sono stati registrati piccoli sommovimenti, alcuni dei quali superiori alla magnitudo di 2 gradi.



