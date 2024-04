L'ex ginnasta Ferlito, 'sputi a Milano da due ragazzini'

Una storia "che ha dell'incredibile": Carlotta Ferlito, ex ginnasta, medaglia d'argento alla trave agli europei del 2011, più volte campionessa italiana ha raccontato su tik tok, visibilmente scossa, di essere stata avvicinata da due ragazzi che, quando non ha dato loro il suo instagram, le hanno sputato addosso.

"Io non ho neanche più la facoltà di piangere. Se l'avessi mi farei un pianto nervoso" ha detto raccontando che due ragazzi di quindici, forse 17 anni, "non italiani perché non parlavano benissimo italiano" in motorino fermi al semaforo (uno con il casco slacciato e uno senza del tutto) le hanno chiesto il suo riferimento di instagram. "Ho risposto 'domani mattina te lo do' ridendo. A questo punto si fanno insistenti. Uno stava scendendo dalla moto e quindi gli dico 'no guarda' Il semaforo si fa verde, lui riparte e raga mi ha sputato Io choccata. Non contenti han fatto il giro, io intanto ho attraversato la strada e mi ha sputato di nuovo!" ha detto chiosando con un "Milano.

Bella Milano".

"Ma quello che non vi ho detto ed è molto triste è che era pieno di gente, italiana non italiana, maschi, femmine di tutto e che tutti mi hanno vista e nessuno si è fermato . Non dico che devi venire a pulirmi ma dire 'tutto ok? uno sguardo di conforto, un gesto. Nulla e mi hanno visto tutti. Questa - ha concluso - è la cosa più schifosa, ma io mi dico cosa siete? animali? invertebrati? Io non ho parole".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA