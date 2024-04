Coppia bloccata da neve e ghiaccio a duemila metri in Fvg

Una coppia di escursionisti, marito e moglie di Padova, rimasti bloccati nella neve e nel ghiaccio a quota duemila metri nei pressi del Campanile di val Montanaia, sono stati salvati nella notte dai vigili del fuoco di Pordenone in val Cimoliana.

Un tentativo di salvataggio era stato fatto con un elicottero militare ma, a causa delle condizioni meteo di scarsa visibilità, il velivolo non è potuto atterrare a un campo base predisposto. Dunque, gli sforzi si sono concentrati per raggiungere gli escursionisti via terra. Una squadra composta da soccorritori dei vigili del fuoco e dai volontari del soccorso alpino percorrendo un sentiero innevato con circa 900 metri di dislivello, ha raggiunto marito e moglie, che accusava ipotermia, e li ha accompagnati al bivacco Perugini dove all'alba sono stati raggiunti dall'elicottero sanitario che li ha trasportati in ospedale.



