Sisma L'Aquila, tanti omaggi nel giorno del ricordo

Ad aprire la giornata del 15/o anniversario del sisma dell'Aquila è stata una commemorazione dei defunti all'interno della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza dell'Aquila, quindici anni fa centro nevralgico delle operazioni di assistenza alle popolazioni colpite.

Alla cerimonia ha partecipato il Comandante regionale, generale di brigata Germano Carmignoli, insieme a due ufficiali di rappresentanza del Comando (tentente colonnello Lara Olivieri e tenente colonnello Gianluigi Brasili), oltre al comandante della Scuola, generale Gabriele Failla e al Comandante provinciale L'Aquila, Cosimo Lamanuzzi. Alla cerimonia sono state coinvolte due classi delle scuole medie cittadine per "mantenere vivo il ricordo e rafforzare la memoria dell'appuntamento storico". Con lo stesso spirito, è stato chiesto al giovane Tommaso Sponta (nato proprio nel 2009) - che ieri notte, insieme alla coetanea Elisa Nardi aveva acceso il braciere al Parco della Memoria - di depositare una corona di fiori davanti al monumento realizzato di fronte alla Casa dello Studente, distrutta dal sisma. Alla cerimonia, tra gli altri, erano presenti il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, il sottosegretario Fausta Bergamotto, il senatore Guido Liris, il vescovo coadiutore Antonio D'Angelo, il rettore dell'Università dell'Aquila, Edoardo Alesse, e il prefetto Giancarlo Di Vincenzo.

In mattinata c'è stata anche una Santa Messa celebrata al cimitero dell'Aquila. Previsto al Parco della Memoria un incontro con bambini delle scuole elementari dell'Aquila a cura dell'Associazione familiari delle vittime del terremoto, in contemporanea al concerto della Fanfara della Polizia di Stato all'Auditorium del Parco. Nel pomeriggio ci sarà la presentazione del libro 'Ri-costruire la Vita' a Casa Onna (ore 16). Alla stessa ora, all'Auditorium del Parco è previsto il confronto 'L'Aquila si muove? La nostra comunità a 15 anni dal terremoto' con la partecipazione di molte realtà associative locali e cittadine. Alle 18, infine, la partita tra le nazionali Under 19 di Rugby Italia e Inghilterra allo Stadio Fattori.





