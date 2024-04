In fiamme nella notte due strutture post-sisma a Onna

I vigili del fuoco sono intervenuti nella frazione di Onna (L'Aquila) nella notte del 15/o anniversario del terremoto per spegnere un rogo che ha coinvolto due moduli abitativi provvisori (Map).

Non sono stati registrati feriti e gli inquilini di uno dei due Map sono stati messi in salvo. L'altra struttura era disabitata. Sul posto anche le forze di polizia. Incerte le cause dell'incendio. Onna è una delle frazioni più martoriate dal sisma del 6 aprile 2009.



