Frontale tra auto una prende fuoco, un morto e due feriti

Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in un incidente avvenuto la notte scorsa lungo la Strada provinciale 66 a Zane (Vicenza), nel quale un'automobile si è incendiata dopo uno scontro frontale contro un'altra vettura.

Alcuni automobilisti di passaggio, viste le fiamme, sono riusciti a tirare fuori dall'abitacolo dell'auto, una Volkswagen Golf, due persone, mentre il guidatore dell'altra vettura, una Renault Megane, è riuscito a uscire da solo.

I vigili del fuoco, arrivati da Schio e dal distaccamento volontario di Thiene (Vicenza), hanno spento le fiamme e messo i sicurezza i mezzi. Le due persone della Golf, gravemente ferite, sono state prese dal personale del Suem 118 e trasferite in pronto soccorso, ma un uomo è deceduto in ospedale. Trasferito in pronto soccorso per le cure anche il guidatore della Megane.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso e bonifica dei vigili del fuoco sono terminate dopo le ore 1.00.



