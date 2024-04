Contromano sulla statale, muore dopo frontale nell'Oristanese

Una distrazione che gli è costata la vita: alla guida di una Mercedes ieri notte ha imboccato, secondo le prime ricostruzioni dell'incidente, la strada statale 131 - la principale arteria sarda - contromano, all'altezza del bivio per Mogoro, in provincia di Oristano. Poi lo scontro con una Bmw che arrivava dal lato opposto. La vittima è Marino Aru, 63 anni, di Sardara: traportato in codice rosso al Brotzu di Cagliari, è morto all'ospedale.

In codice rosso anche il conducente dell'altra auto, Antonio Salis, 53 anni, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita: è ricoverato al Policlinico di Monserrato.



