Anm, contro i test 'nessuna iniziativa di protesta esclusa'

L'organizzazione di un prossimo incontro/dibattito, aperto alla cittadinanza e a esponenti qualificati del mondo della scienza medica e giuridica per discutere dei test per i magistrati introdotti dal governo e sugli aspetti legati ai profili di incostituzionalità della misura, è stata decisa oggi dal Comitato direttivo centrale dell'Anm, che "si riserva ogni valutazione su ulteriori iniziative di protesta, nessuna esclusa". L'associazione ribadisce la "ferma e assoluta contrarietà all'introduzione della misura dei test psico attitudinali perché inutile e frutto di una valutazione approssimativa, in quanto prescinde da accreditate opinioni scientifiche anche di esperti della Associazione psicoanalitica italiana, sorvolando oltretutto sugli evidenziati profili di incostituzionalità".



