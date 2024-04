Uccisione pavone di colonia al centro di polemiche nel Ravennate

Un pavone della nutrita colonia di Punta Marina Terme, sul litorale ravennate, è stato ucciso ieri mattina presumibilmente con un colpo sparato da un'arma, forse ad aria compressa. L'esemplare faceva parte di una colonia finita negli ultimi anni al centro di polemiche fra ambientalisti e amministrazione comunale che voleva arginarla.

Sul posto - come riferito dal Resto del Carlino - sono intervenuti gli agenti della polizia provinciale che hanno raccolto le prime testimonianze dei residenti di zona e hanno affidato la carcassa dell'animale all'istituto zooprofilattico per l'esame necroscopico.

La colonia si sarebbe originata da una coppia forse sfuggita da un'abitazione privata che aveva proliferato a tal punto che oggi si contano decine e decine di esemplari sparsi tra la pineta e i tetti delle abitazioni. Un tema divisivo tra chi inquadra nei pavoni un'attrazione anche turistica e chi invece li vede come un grosso problema. Il tentativo del Comune di affidare la loro cattura e rimozione a un operatore che si era fatto avanti è caduto nel vuoto quando l'uomo, a causa proprio del clima incandescente attorno all'argomento, aveva deciso di ritirare la sua offerta.



