Scuola chiusa per Ramadan,Ciocca invita a Bruxelles gli studenti

In risposta alla decisione "sconsiderata" del preside dell'istituto Iqbhal Masih di Pioltello (Milano) di chiudere la scuola il 10 aprile per "festeggiare una festa islamica, ovvero la 'festa della interruzione' del digiuno del Ramadan", l'eurodeputato pavese della Lega, Angelo Ciocca, "ha deciso di offrire una valida alternativa formativa a un gruppo di alunni, invitandoli a visitare la sede del Parlamento europeo a Bruxelles". E' quanto si legge in un comunicato dell'esponente politico.

"Trovo folle la decisione del Preside e per questo ho deciso di invitare i ragazzi al Parlamento europeo, affinché possano rendere utile la loro assenza da scuola in un'altra maniera, magari più formativa", ha detto Ciocca.

"La visita offrirà agli studenti l'opportunità di capire le dinamiche del Parlamento europeo e di imparare i principi democratici che sottendono, o cosi dovrebbe essere quantomeno sulla carta, l'Unione europea - ha concluso -. Anche in vista delle prossime Europee, dove il coinvolgimento dei giovani, saranno ben 2,8 milioni i nuovi elettori che si presteranno a votare alle urne, risulta quanto mai importante nei processi stessi delle politiche Ue. Politiche che in questi anni hanno parlato di giovani, ma danneggiandoli".



