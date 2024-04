Scossa 3.4 Richter in Friuli, stessa zona del 27 marzo (4,6)

Un terremoto di magnitudo 3.4 della scala Richter si è verificato alle 14.28 in Friuli Venezia Giulia, con epicentro a Preone (Udine).

La scossa, informa la Protezione civile Fvg, su dati del Centro Ricerche Sismologiche dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale-OGS, è stata registrata a una profondità di 12 chilometri . Il terremoto è stato avvertito in numerose zone anche della provincia di Pordenone.

L'area interessata è la medesima della scossa di 4.6 gradi dello scorso 27 marzo. Non si registrano feriti né danni.



