Moschee a Monfalcone, comunità islamica chiede commissario

La comunità islamica di Monfalcone (Gorizia) ha chiesto al Consiglio di Stato di 'disporre la nomina del commissario ad acta' poichè "sono decorsi, senza frutto, i termini della convocazione di un tavolo di concertazione sui luoghi di culto" e i fedeli di religione musulmana "non hanno ancora un sito alternativo temporaneo dove esercitare la preghiera, affinché sia garantito il diritto di culto", dopo la chiusura di due centri avvenuta nelle scorse settimane.

Sempre secondo la comunità islamica, nella recente proposta, formulata dall'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Annamaria Cisint, sui tre possibili siti adatti alle necessità di preghiera, "sarebbe stato esiziale verificare l'idoneità, recandosi in loco. Cosa che non è mai avvenuta".



