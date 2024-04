Migranti: la Life Support attesa al porto di Ravenna

Torna a Ravenna la nave di Emergency Life Support: dopo il salvataggio di 198 migranti si è infatti vista assegnare quello ravennate come morto sicuro. La nave si trova attualmente a 40 miglia nautiche da Zuara, in Libia, ed è attesa a Ravenna tra mercoledì e giovedì.

A bordo ci sono 171 uomini, 17 donne e 10 minori accompagnati provenienti da Bangladesh, Siria, Pakistan, Eritrea, Egitto e Ghana. Saranno distribuiti nelle varie province dell'Emilia-Romagna.

Domani il Prefetto Castrese De Rosa ha convocato una prima riunione di coordinamento dove si deciderà il luogo di sbarco (la banchina del Terminal crociere di Porto Corsini non potrà essere utilizzata per la presenza di navi da crociera) e la struttura dove saranno fatte le visite sanitarie speditive e gli adempimenti di Polizia.



