Le lotte per il lago ex Snia di Roma alla Biennale di Venezia

Le esperienze di autorganizzazione, a Roma, nell'area del lago dell'ex Snia, saranno presenti nel padiglione austriaco alla Biennale di Architettura di Venezia 2025. L'annuncio verrà dato alla Sapienza dall'architetto Lorenzo Romito nell'ambito del convegno "L'ecosistema del Lago Bullicante e la rinaturalizzazione dell'area circostante, l'autorganizzazione dal basso, il riscatto della città pubblica e le sfide climatiche" al dipartimento di Ecologia ambientale.

L'esperienza di autorganizzazione all'Ex Snia verrà messa in raffronto, alla Biennale, con la pianificazione pubblica urbana a Vienna con il progetto "Agency for a better living". Il convegno è organizzato dal Centro di documentazione Maria Baccante Archivio storico Snia Viscosa e dal Forum Territoriale Permanente Parco delle Energie nell'ambito delle celebrazioni del centenario della Ex Snia Viscosa.

I promotori, propongono una lettura multidisciplinare dell'ecosistema del Lago Bullicante - ex Snia "come occasione di raccordo fra tutela dell'archeologia industriale ed esigenze territoriali di un nuovo bosco urbano: una fabbrica dell'ossigeno che si misura con le prospettive di riscatto della città pubblica a fronte delle attuali sfide climatiche" "Se ci fosse un bosco - sottolineano in una nota - gli abitanti di una delle zone di Roma più densamente popolate sarebbero risarciti di una parte del verde a cui hanno diritto in base agli standard di legge ma che non hanno e vedrebbero crescere e migliorare la loro aspettativa di vita. Invece, dall'11 novembre 2022 incombe un permesso a costruire per 280.000 metri cubi di cemento, sull'area di 4 ettari in cui regnano le rovine dell'antica fabbrica, a pochi metri di distanza dalle sponde del lago".



