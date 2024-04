Aeronautica militare, vanno in pensione gli ultimi 'Amx'

Ultimo volo oggi per i cinque caccia "Amx" dell'Aeronautica militare ancora in servizio. Nella sede del 51/o stormo di Istrana (Treviso), i velivoli si sono esibiti di fronte ad alcune migliaia di persone, gran parte all'interno dell'aeroporto, ma molte assiepate anche all'esterno della pista, accompagnati da una performance di "allenamento" di quattro aerei delle Frecce Tricolori.

Gli Amx, i jet più impiegati nella storia dall'Aeronautica italiana, vengono dismessi dopo 35 anni di operatività, per essere sostituiti da nuovi modelli. Quattro dei cinque esemplari, due monoposto e due biposto, saranno collocati all'aeroporto di Piacenza, sede individuata per la realizzazione del Flying Museum dell'Aeronautica Militare. Non è tuttavia escluso un loro impiego anche per operazioni di addestramento e per sperimentazioni della propulsione aerea con biocarburanti.





