AccadeOggi

COSTA D'AVORIO - Visita di Stato del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

ROMA - Auditorium Antonianum ore 9.30 "Intrecci mediterranei: cultura e sport per la pace", convegno con Fusarelli, ministro Generale dell'Ordine dei Frati Minori e Gran Cancelliere della Pontificia

Università Antonianum, Vidales, Rettore Magnifico della Pontificia Università Antonianum, Rutelli, presidente di Esgr e Valentini, Premio Nobel per la pace per le ricerche sul cambiamento climatico

TORINO - Auditorium del Museo Nazionale dell'Automobile "Autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario", convegno organizzato dal presidente Molinari e dal gruppo Lega alla Camera, con il ministro dei Trasporti, Salvini, il ministro per gli Affari regionali Calderoli, Zaia, Fedriga, Fugatti, Guidesi

ENOVA - Acquario ore 11.00 Pd, incontri su politiche industriali, "Da sistemi portuali a sistemi logistici, idee per lo sviluppo della portualità", ultimo confronto su "Quale futuro per l'Italia; industria, logistica, lavoro in un mondo in guerra", con la segretaria Schlein (in collegamento)

CASSINO - Ore 10.30 Presidio di Flmu-Cub allo stabilimento Stellantis di Cassino contro "licenziamenti di massa"

ALESSANDRIA - Viale della Repubblica ore 15.00 Manifestazione generale contro il deposito nazionale scorie

MILANO - Piazza Tricolore ore 15.00 Mobilitazione in solidarietà al popolo Palestinese con le Organizzazioni e le Comunità Palestinesi

CITTÀ DEL VATICANO - Aula Paolo VI ore 9.30 Il Papa riceve in udienza i volontari della Croce Rossa Italiana

VICENZA - Palazzo delle Opere sociali ore 17.00 Presentazione del libro di Cecchettin, "Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia"

SUZUKA - Ore 8.00 F1, Gp del Giappone, qualifiche

Per la SERIE A in campo oggi per la 31esima giornata Milan-Lecce, Roma-Lazio ed Empoli-Torino

