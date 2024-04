Vandalizzata di nuovo la statua di Indro Montanelli

"La statua di Indro Montanelli, nei giardini pubblici che portano il suo nome, è stata nuovamente vandalizzata da qualche cretino che pensa di poterne infangare la memoria con vernice colorata". Lo denuncia Samuele Piscina, segretario provinciale della Lega e Consigliere Comunale di Milano in una nota.

All'interno del parco che porta il nome del giornalista, la statua è stata ricoperta da vernice viola con impronte di mano sopra la targa posta sulla base. "Il buonismo della sinistra nei confronti degli ecovandali - ha aggiunto Piscina - ha come conseguenza questi continui atti vandalici in tutta la città. Milano merita rispetto e chi imbratta dovrebbe pagare caro e non essere coccolato. Invece, a più riprese la statua di bronzo è stata ripulita a spese dei milanesi attraverso le tasse e tariffe in continuo aumento grazie alla stessa sinistra che governa la città".

"Chiediamo ancora una volta al Sindaco Sala di dare fine al suo mutismo di fronte a questi continui soprusi. Milano merita un Sindaco che non lasci passare impunite questo tipo di azioni", ha infine concluso il segretario provinciale.

Già nel 2020 la statua era stata vandalizzata con vernice rossa e frasi scritte in nero a ricoprire tutta la targa con il nome di Montanelli.

