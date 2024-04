Un anno fa l'attentato a Tel Aviv, a Roma il ricordo di Parini

A un anno dalla morte di Alessandro Parini, giovane avvocato romano vittima di un attentato avvenuto a Tel Aviv il 7 aprile 2023, la neo-costituita Associazione che porta il suo nome ha organizzato la prima edizione della corsa e camminata benefica "Cammina con Ale 2024", che si svolgerà domenica prossima, 7 aprile, a Roma, in villa Pamphili, con inizio alle ore 10.00. L'evento, con impronta sportiva, ha il patrocinio del Ministero degli Esteri ed è dedicato anche a una raccolta di fondi da destinare a borse di studio e progetti educativi. Sono già accessibili sul sito dell'Associazione i primi due bandi per il Premio Master Mida in Diritto Amministrativo, materia di lavoro di Parini, e per il Premio per la migliore Tesi di Dottorato.

"La Camminata di beneficenza - ha reso noto l'Associazione - rappresenta un'opportunità unica per riunire familiari, amici, colleghi e tutti coloro che si identificano nei valori di Alessandro e desiderano contribuire alla missione dell'Associazione stessa". Alessandro Parini fu travolto mortalmente un anno fa sul lungomare di Tel Aviv, dove era giunto poche ore prima, da un'automobile lanciata a folle velocità da un "lupo solitario".

Il giovane avvocato aveva fatto del suo impegno negli studi, nella professione legale e nell'amicizia il motore della sua crescita e il pilastro attorno al quale aveva raccolto amici, compagni e colleghi, che oggi, insieme ai suoi familiari, si ritrovano insieme nell'Associazione che porta il suo nome. Riconosciuta ed iscritta agli Enti del Terzo Settore, l'Associazione Alessandro Parini si impegna ora a offrire opportunità di crescita e realizzazione a ragazzi e giovani in situazioni difficili attraverso l'istruzione e il lavoro. Questi obiettivi saranno perseguiti - sia in Italia, sia all'estero - attraverso la concessione di borse di studio a studenti meritevoli, il sostegno a progetti per l'inclusione sociale in ambito educativo e l'attuazione di programmi speciali per la scuola anche negli ospedali e in altre situazioni complesse.

