Tornano le visite a Bunker di Mussolini a Villa Torlonia

Sei metri sotto i prati ormai fioriti del parco - sopra la testa quattro metri di cemento armato - trema il pavimento sotto i piedi e suonano le sirene mentre il frastuono delle bombe risuona tra le pareti curve come quelle di un sommergibile. E' il momento più emozionante della visita al Rifugio Antiaereo e al Bunker di Villa Torlonia, a Roma, che da domani tornano aperti al pubblico.

Costruiti per Mussolini, che nella tenuta lungo la via Nomentana prese la residenza nel 1929, finirono per essere usati invece dai cittadini romani per difendersi dai bombardamenti. A lungo non visitabili, riaprono dopo due anni con un nuovo allestimento che è un viaggio nel sottosuolo della villa, ma anche nei giorni della guerra, quando la Capitale fu devastata da una pioggia di bombe.

Nessuna coincidenza tra l'inaugurazione e le crisi internazionali di questi giorni, ha detto il sindaco Roberto Gualtieri: "Non credo che quando il progetto è partito ci fossero le terribili guerre che ci sono oggi - ha commentato nel corso della presentazione alla stampa - Però ricordare le tragedie della guerra è sempre importante, e oggi lo è ancora di più".

La mostra, curata da Federica Pirani e Annapaola Agati, con la collaborazione dell'assessorato capitolino alla Cultura, della Soprintendenza Capitolina e l'organizzazione di Zetema, è un'occasione per fare luce su una delle pagine più buie e drammatiche della città, colpita da 51 bombardamenti aerei tra luglio 1943 e maggio 1944. Il nuovo percorso parte da un video che racconta la vita vissuta nello sfarzo di Villa Torlonia dal dittatore fascista mentre portava l'Italia verso la guerra. Nelle sale successive, grazie ai contributi dell'istituto Luce, rivive il periodo storico dei bombardamenti. Tre sale sono dedicate alla vita nei rifugi con delle proiezioni sincronizzate. Le due prospettive di chi bombarda e di chi è bombardato convergono in una sala dove sul pavimento sono proiettate le immagini riprese dagli aerei in azione, e sulle pareti Roma in macerie: "Il punto di vista dell'aviatore - ha spiegato la curatrice Pirani - e quello dei romani attoniti che guardano le rovine. Che sono di Roma, ma potrebbero essere quelle di Beirut, o di Jenin".

Poi, attraverso una ripida scala, si scende al bunker vero e proprio, lasciato spoglio da oggetti e proiezioni. In questo spazio è simulata una incursione aerea, attraverso la riproduzione dei suoni: sirene, aerei in avvicinamento, detonazioni, e le vibrazioni del terreno. Risalire su, al verde abbagliante della Villa in primavera, è un sollievo.

"Un luogo impegnativo, era giusto fosse accessibile, è un altro tassello del recupero dei luoghi della storia della città - ha commentato il sindaco Gualtieri - L'allestimento punta non solo a rendere conoscibile 'filologicamente' questo luogo ma a conoscere quelle pagine drammatiche della guerra, del fascismo e del suo capo, che è stato deposto e ci ha lasciato questo luogo, e che ha portato l'Italia nella più grande tragedia". Fino all'orrore delle leggi razziali: "Il contrappasso della memoria vuole - ha ricordato Gualtieri - che a pochi metri da qui, sempre a Villa Torlonia, nascerà il Museo della Shoah, a memoria del più grande crimine che il regime fascista e nazista perpetrarono". Per il via ai cantieri è solo questione di tempo: "Sono terminati i sondaggi, già c'è stata una aggiudicazione e il governo ha stanziato risorse - ha concluso il sindaco - Appena avremo il cronoprogramma lo comunicheremo".

