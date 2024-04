Riccio ucciso a bastonate, tre minorenni verso processo

Hanno ucciso un riccio a bastonate: con questa accusa tre minorenni rischiano un processo a Torino dopo un'indagine dei carabinieri. L'episodio risale a giugno del 2022. L'uccisione, avvenuta a Rivoli in un giardino intitolato ad Alfonso Lamarmora, venne ripresa con gli smartphone: i filmati furono poi diffusi sui social e un'associazione del Cuneese dedicata alla salvaguardia degli animali presentò una denuncia.

I carabinieri sono poi riusciti a risalire all'identità dei tre ragazzi (uno dei quali oggi è diciottenne). La procura presso il tribunale per i minorenni ha notificato l'avviso di chiusura indagini: il reato contestato è l'uccisione di animali in concorso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA