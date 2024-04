Ragazzini morti in crollo casa, decesso per trauma cranico

Sono morti per un trauma cranico da schiacciamento, Patrick Zola e Ythan Romano, gli adolescenti di 15 e 14 anni, seppelliti sotto il peso del solaio del casolare diroccato nella periferia di Nuoro, crollato il giorno di Pasquetta mentre i due ragazzi giocavano all'interno. E' questa la causa del decesso dei due ragazzi accertata dal medico legale Matteo Nioi nel corso dell'autopsia che si è svolta questo pomeriggio al cimitero di Nuoro.

Il professionista ha chiesto 90 giorni di tempo per gli esami istologici che potranno rivelare dettagli più precisi sulla morte dei due adolescenti.

Alle 19.30, proprio dal casolare della tragedia partirà una fiaccolata per Patrick e Ythan, a cui parteciperanno gli amici dei due adolescenti, intere scolaresche, gli insegnanti, i genitori, le autorità e il parroco della vicina chiesa di San Domenico Savio, don Stefano Paba.

Il prelato, domani mattina alle 10, nella stessa parrocchia, insieme al vescovo Antonello Mura, celebrerà la messa per i funerali dei due ragazzi, mentre nella città di Nuoro è stato proclamato il lutto cittadino.



