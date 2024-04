Pisani, allerta già massima sugli obiettivi israeliani

"Il livello di allerta sugli obiettivi israeliani in Italia è già massimo da tempo, indipendentemente dagli ultimi eventi. Ci sono poi misure contingenti che vengono adottate sulla base dell'attività informativa. Ad esempio, in passato, in un particolare periodo, l'ambasciata israeliana in Italia è stata proprio chiusa".

Lo ha detto il capo della Polizia, Vittorio Pisani, rispondendo - a margine di una conferenza in Rai - a una domanda sull'allarme terrorismo per gli obiettivi israeliani in Italia dopo le notizie su possibili ritorsioni iraniane in seguito al raid a Damasco contro alcuni leader dei pasdaran.



