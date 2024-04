Videosorveglianza, luce e sport per Tor Bella Monaca

La sicurezza della videosorveglianza, le strade bene illuminate, gli edifici tolti al degrado, ma anche lo sport per tutti che tiene lontani i giovani dalle sirene della malavita e del 'welfare della criminalità'. È il contenuto del protocollo d'intesa per la riqualificazione di Tor Bella Monaca firmato questa mattina al Viminale dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il ministro dello Sport Andrea Abodi, il governatore del Lazio Francesco Rocca e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Un sindaco di centrosinistra, un governo e una Regione di centrodestra, ma oggi - lo dicono tutti - le differenze di sensibilità politica passano in secondo piano. Conta fare squadra per uno dei quartieri più difficili della Capitale, dove resiste una delle piazze di spaccio più grandi d'Europa. Lo sottolinea il ministro Abodi: "Quello che emerge è la voglia e il piacere di collaborare tra le istituzioni: è come un titolo vinto o una medaglia". E l'Italia, ci tiene a ricordarlo, sta avendo in questo senso parecchie soddisfazioni negli ultimi giorni. "Ma la soddisfazione massima - sottolinea - è quando lo sport fa il suo ruolo di difesa immunitaria sociale". Il suo dicastero, tramite la società Sport e Salute, realizzerà un playground sportivo polifunzionale con un finanziamento di 130mila euro.

La Regione Lazio di Francesco Rocca finanzierà invece un servizio di guardiania per 20 mila euro l'anno e di portierato per 80 mila euro l'anno: l'Ater individuerà unità immobiliari da adibire ad alloggio di portierato e a identificare alloggi per il personale delle Forze dell'ordine. Il tutto rientra nei 3 milioni stanziati dalla giunta regionale per la riqualificazione e la manutenzione straordinaria delle Torri. "E' il momento di ridare dignità ai cittadini di quei luoghi - il commento del governatore - Non risolverà tutti i problemi ma è un segnale importante. Non si può lavorare in aree fratturate socialmente senza la sicurezza per accompagnare gli operatori".

Il Viminale da parte sua, annuncia Piantedosi, "destinerà risorse per apparati di videosorveglianza". Costeranno 80mila euro e saranno integrati in tempo reale con le Sale e le Centrali operative. "E' un supporto ineludibile alle operazioni di polizia" ha aggiunto il ministro dell'Interno.

E proprio questa mattina oltre cento poliziotti, carabinieri e finanzieri hanno effettuato un blitz 'ad alto impatto' tra le Torri: cinque gli arresti per droga, il bilancio dell'operazione, e 15 le denunce per occupazioni e allacci abusivi, 500 identificati e quattro negozi chiusi perché utilizzavano manodopera irregolare. Questi blitz però, dice ancora il ministro, "non li facciamo a favore di telecamere, ma da mesi, da anni. Non è una attenzione episodica: il governo dedica grande attenzione alla sicurezza, nelle stazioni, nelle aree periferiche, nelle piazze di spaccio".

E di interventi "repressivi ma anche di rigenerazione" parla infatti il sindaco Gualtieri: il Campidoglio realizzerà interventi di illuminazione pubblica a via Santa Rita da Cascia e assicurerà un presidio di vigili urbani per garantire decoro e sicurezza stradale. Inoltre, ricorda, "a poche centinaia di metri da questo intervento è partito il Pui", il Piano urbano integrato del Pnrr che è "il più grande intervento di riqualificazione urbana d'Italia".

"Sono i segni di una presenza, un segnale importante che aiuta il territorio - ha commentato a margine della firma don Antonio Coluccia, il prete che da anni è in prima linea contro i clan - Ma soprattutto aiuta i ragazzi, che vengono valorizzati. A loro può finalmente giungere il messaggio di don Milani: 'I care', mi sta a cuore la tua vita".



